الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية تهريب سلاح عبر غور الأردن

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه أحبط عملية تهريب أسلحة عبر غور الأردن إلى داخل إسرائيل.

القدس - سبوتنيك. وقال الجيش، في بيان: "ُأحبطت، أمس السبت، عملية تهريب أسلحة إلى الأراضي الإسرائيلية"، مضيفا: "رصدت قوات جيش الدفاع ثلاثة مشتبهين مع وسائل عمل في منطقة الغور".

وتابع بيان الجيش: "قام محاربو جيش الدفاع، الذين تم استدعاؤهم باعتقال المشتبهين ومسح المكان، حيث قبضوا على حقائب وبداخلها نحو 50 مسدسا، وقطع سلاح بنادق "M-16" وذخيرة، مشيرا إلى أنه "تم نقل المشتبهين والأدوات لتحقيقات قوات الأمن".