تسجيل
21:03 22 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    وزير الخارجية المصري، سامح شكري

    وزير الخارجية المصري يبحث الأزمة الليبية مع نظيريه الإيطالي واليوناني

    © AFP 2019 / FETHI BELAID
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/101983/98/1019839807.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912221043831828-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A/

    بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيريه الإيطالي لويجي دي مايو، واليوناني نيكوس دندياس، والأمين العام لجامعة الدول العربية، تطورات الأوضاع الإقليمية وبخاصة على الساحة الليبية.

    © REUTERS / LIM HUEY TENG
    أردوغان: اليونان والداعمين لها سعوا لجعل تركيا غير قادرة على أن تخطو خطوة في البحر
    القاهرة – سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن الخارجية المصرية، مساء اليوم الأحد، بأن الوزير شكري تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، جرى خلاله "بحث التطورات المتسارعة في ليبيا مؤكدين على أهمية الحفاظ على الاستقرار في حوض البحر المتوسط".

    وبحث شكري اليوم كذلك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، تطورات الأوضاع في المنطقة.

    وأكد الوزير شكري على "أهمية دور الجامعة العربية في تنسيق وتعزيز العمل العربي المشترك، للتعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، ومنها الأزمة في ليبيا".

    وتبادل الجانبان الرؤى حول "ما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق ويعمل على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا".

    كما تبادل وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، الذي وصل القاهرة في زيارة سريعة قادما من ليبيا، "التقديرات حول آخر التطورات في ملف الأزمة الليبية".

    وأكد الوزيران "ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية، بغية استعادة الأمن والاستقرار هناك، وذلك عبر تضافر الجهود الدولية واستكمال التحضيرات الخاصة بمسار برلين".

    وبوقت سابق من اليوم وصل وزير الخارجية اليوناني إلى بنغازي في زيارة قصيرة التقى خلالها رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ووزير الخارجية، عبد الهادي الحويج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

    وبحث الوزير دندياس مع المسؤولين الليبيين، انعكاسات مذكرتي تفاهم بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، والتي ترفضها اليونان، ومصر وقبرص إلى جانب الحكومة الليبية المؤقتة التي تحظى بدعم البرلمان، لما رأوا فيها من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، وتعد على حقوقهم البحرية.

    انظر أيضا:

    حفتر يناقش مع وزير خارجية اليونان انعكاسات الاتفاق بين حكومة الوفاق وأنقرة
    الثني يدعو العالم لسحب اعترافه بحكومة الوفاق الليبية ويوجه دعوة لليونان
    اليونان تؤكد دعمها لانضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي
    اليونان: اتفاق السراج وأردوغان يزعزع المنطقة ومستعدون لتنفيذ القانون الدولي في ليبيا
    روسيا واليونان تطلقان مشروعا لإنشاء مركز معلومات
    الولايات المتحدة تطلق العنان لليونان وقبرص لمواجهة تركيا في المتوسط
    أردوغان: اليونان والداعمين لها سعوا لجعل تركيا غير قادرة على أن تخطو خطوة في البحر
    الكلمات الدلالية:
    سامح شكري, مصر, تركيا, اليونان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات يلتقطن صورة سيلفي خلال حفل أقيم بمناسبة رأس السنة في معهد كراسنودار الرئاسي العسكري في كراسنودار الروسية، 14 ديسمبر 2019
    بوتين يتحدث لأكثر من أربع ساعات... واختيار ملكة جمال العالم... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الديمقراطيون الأمريكيون يتجنبون سبوتنيك وآر تي
    الديمقراطيون الأمريكيون يتجنبون "سبوتنيك" و"آر تي"
    إنفوجرافيك - الدول الأكثر نفوذا في 2019
    الدول الأكثر نفوذا في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك