الجيش العراقي يعلن انتهاء تطهير غرب الأنبار من "داعش"

وقال اللواء قاسم المحمدي، قائد عمليات الجزيرة، اليوم الأحد لوكالة الأنباء العراقية، إن العمليات العسكرية لتطهير وادي حوران والمناطق المحيطة به من خلايا عصابات "داعش" انتهت، حسب "أخبار العراق".

العمليات المشتركة: نتائج إيجابية لعملية تطهير وادي حوران-https://t.co/9snA1pW3Yeالعمليات_المشتركة:_نتائج_إيجابية_لعملية_تطهير_وادي_حوران — واع (@INA__NEWS) December 21, 2019

وتابع المحمدي، أن عمليات تفتيش صحراء الأنبار مستمرة ولن تتوقف "كى لا تستغلها عصابات داعش الإرهابية".

وأشار المحمدي إلى أن التنسيق بين الجانبين العراقي والسوري له أهمية كبيرة لملاحقة التنظيم والقضاء عليه.

وشهد العراق، في الآونة الأخيرة، هجمات إرهابية استهدفت القوات الأمنية، والحشد الشعبي، في مناطق متفرقة، شمالي العاصمة بغداد، منها هجومين انتحاريين استهدفا اللواء 313 التابع للحشد الشعبي في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، شمال البلاد.

وأعلن العراق، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات، ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد في حينها.