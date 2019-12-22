السعودية.. وزارة الحج تستبعد إلغاء مؤسسات أرباب الطوائف

أعلنت وزارة الحج السعودية، أنه لا نية لإلغاء مؤسسات أرباب الطوائف ضمن خطة التحول، لافتا إلى أن الهدف عكس ذلك تماما.

وقال محمد إسماعيل، قائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة السعودية، إن خطوة تحول المؤسسات إلى شركات تهدف إلى المحافظة عليها وتطويرها ونقل طريقة إدارتها وعملياتها إلى أعلى درجات الاحترافية والحوكمة.

وقالت صحيفة "مكة"، إن إسماعيل، أوضح أن نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج حدد مدة سنة كاملة لمؤسسات أرباب الطوائف لتتخذ شكل الشركات المساهمة وتنشئ شركات تقديم الخدمة التابعة لها.

وأوضح إسماعيل أن الصبغة التجارية الجديدة تعد ميزة تنافسية ووسيلة لضمان الاستمرارية والاستدامة لهذه الشركات، مشددا على أن إصدار مجلس الوزراء موافقة على نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج، يهدف لرفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وإعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات.

وقال قائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة السعودية، إن أكبر ما يميز مؤسسات أرباب الطوائف هو الكم الهائل من الخبرات التراكمية، التي تتمثل في الكوادر البشرية العاملة على تقديم الخدمات لضيوف الرحمن والإشراف على هذه المؤسسات.