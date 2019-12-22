البرهان: لا ينكر تضحيات "الدعم السريع" في حماية السودان إلا مكابر

قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، إن قوات الدعم السريع، تمثل جزءا من منظومة القوات المسلحة في البلاد.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، عبر صفحتها على "تويتر"، مشيرة إلى أنه أشاد بالدور، الذي تضطلع بها قوات الدعم السريع، التي تمثل جزء أصيل من القوات المسلحة.

وقال إنها ظلت تتمسك بواجباتها في الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه ومكتسباته والتوافق مع كافة القوات النظامية من أجل إنجاز التغيير وحماية الثورة.

البرهان: قوات الدعم السريع جزء من منظومة القوات المسلحة



أشاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن، بالأدوار التي تضطلع بها قوات الدعم السريع كجزء أصيل من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنها ظلت تتمسك بواجباتها في الدفاع pic.twitter.com/av2Fb7b5kn — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) December 22, 2019

وتابع: "الشائعات والإعلام المضلل لن يثني القوات المسلحة وقوات الدعم السريع عن واجباتها والتضحية من أجل الشعب السوداني حتى يصل إلى غاياته، مضيفا: "قوات الدعم السريع أدوارها في كل السودان بارزة ولا ينكرها إلا مكابر".

وقالت "سونا" إن البرهان، أكد، لدى مخاطبته بمنطقة قري، صباح اليوم، ضباط وضباط صف وجنود قوات الدعم السريع بحضور رئيس هيئة الأركان، ونوابه وقائد القوات البرية، وجدد ثقته الكاملة في قوات الدعم السريع للقيام بمهامها إلى جانب القوات المسلحة في مجابهة كل التهديدات الأمنية وحماية حدود البلاد.

وأضاف "قوات الدعم السريع أدوارها في كل السودان بارزة ولا ينكرها إلا مكابر".



وجدد الفريق اول عبد الفتاح البرهان لدى مخاطبته بمنطقة قري صباح اليوم ضباط وضباط صف وجنود قوات الدعم السريع بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه وقائد القوات البرية، جدد ثقته الكاملة في قوات الدعم السريع — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) December 22, 2019

وأوضحت وكالة الأنباء السودانية أن البرهان دعا إلى تكاتف وتماسك أبناء السودان من أجل تحقيق السلام في هذه الفترة وتفويت الفرصة على دعاة الفتنة الذين يرغبون في تفتيت وحدة البلاد والعودة بها إلى مربع الاقتتال.

وأشار عبد الفتاح البرها، إلى أن السلام المرتجى لابد أن يوحد أهل السودان ويلبي طموحاتهم في الحرية والعدالة ويتشارك الجميع في تحقيقه بغير شروط دون إملاءات، حتى يفضي لسودان جديد يسع الجميع وتتساوى فيه الحقوق والواجبات على أساس المواطنة فقط.