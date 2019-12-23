الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين في مواجهات غرب تعز

تجددت المواجهات، مساء يوم الأحد، بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" الحوثيين، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "مواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الحوثيين التسلل باتجاه مواقع الدمنية وعنصوة في جبهة الدفاع الجوي غرب مدينة تعز".



وأكد "إحباط محاولة الحوثيين التسلل وإجبارهم على التراجع والفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ".

وكان الجيش اليمني، قد أعلن في وقت سابق، مقتل القيادي الميداني في الحوثيين محمد القعود و4 من مرافقيه وإصابة اثنين آخرين باستهداف المدفعية آلية تابعة للجماعة في منطقة البحابح باتجاه الربيعي غرب مدينة تعز.

وفي ذات السياق، نجا قائد بارز في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية من محاولة اغتيال في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، بأن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة قائد فرع الشرطة العسكرية في عدن، العقيد أنيس محمد عبده العولي، أثناء توقفها في مديرية التواهي جنوب غربي المدينة.

وحسب المصدر، فإن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا، إلا أنه ألحق أضراراً كبيرة بالسيارة.