مقتل جنديين عراقيين وجرح آخر في تفجير في مدينة القائم الحدودية

قتل ضابطين اثنين من الجيش العراقي، وأصيب ضابط بجروح، إثر اعتداء إرهابي بواسطة سيارة مفخخة مركونة على جانب الطريق في قضاء غربي البلاد، بمحاذاة الحدود مع سوريا.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الاثنين، أن من خلال المتابعة الميدانية للعجلات المشتبه بها، وأثناء مرور أحد الدوريات على طريق T1 - مفرق القائم، تم ملاحظة سيارة نوع "كيا" متوقفة على جانب الطريق وعند تفتيشها انفجرت، مما أدى إلى مقتل مقاتلين إثنين من الفوج الثاني باللواء 32 في الفرقة الثامنة الماسكة للمنطقة.

وأضافت الخلية، كما جرح أحد الضباط، إثر الانفجار، منوهة إلى أن البحث لازال مستمرا، عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي.

ويقع قضاء القائم، غربي الأنبار، المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غرباً، بمحاذاة الحدود مع سوريا.

وشهد العراق، في الآونة الأخيرة، هجمات إرهابية استهدفت القوات الأمنية، والحشد الشعبي، في مناطق متفرقة، شمالي العاصمة بغداد، منها تعرض عناصر من تنظيم "داعش" على نقطة تابعة لشرطة حماية نفط بيجي في خط السحل، شمالي محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد، يوم أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل أربعة من الشرطة، وإصابة ضابط بإنفجار عبوة ناسفة في بيجي، وهجومين انتحاريين وقعا الأسبوع الماضي، واستهدفا اللواء 313 التابع للحشد الشعبي في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، شمال البلاد.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات، ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد في حينها.