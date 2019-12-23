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10:52 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    زحام مروري في شوارع القاهرة بسبب موجة الأمطار الغزيرة

    مصر... الأرصاد الجوية تحذر من 4 أيام "شديدة الاضطراب"

    © AP Photo / Tarek Wagih
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    أطلقت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تحذيرا من أجواء وصفتها بأنها ستكون "شديدة الاضطراب"، وستستمر لنحو 4 أيام تقريبا.

    ونقل موقع "مصراوي" عن خبراء في هيئة الأرصاد الجوية المصرية، قولهم إن البلاد ستشهد بدءا من الثلاثاء 24 ديسمبر/كانون الأول، أجواء "شديدة الاضطراب" وستستمر حتى يوم الجمعة 27 ديسمبر/كانون الأول.

    النيل في القاهرة مصر
    © AFP 2019 / KHALED DESOUKI
    الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض درجات الحرارة إلى 11 خلال الأيام الثلاثة المقبلة
    أما بالنسبة لطقس اليوم الاثنين، فقال الخبراء إنه سيكون مائل للدفء في شمال البلاد ودافئ في جنوب الصعيد، وتزداد البرودة التي تصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.

    ولكنهم حذروا من أن الرؤية ستقل صباحا، بسبب الشبورة المائية في شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

    وأوضحت الأرصاد أن السحب المنخفضة والمتوسطة، ستبدأ في الظهور، مساء اليوم، شمال البلاد، وستتكاثر على السواحل الشمالية وقد يصحبها سقوط أمطار غربا.

    والرياح سيكون أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وبعض المناطق الداخلية وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط في البحر المتوسط ما قد يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

    وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

    وحذرت الأرصاد أن "موجة مضطربة" مصحوبة برمال وأتربة ودرجات حرارة منخفضة ستضرب البلاد، بدءا من يوم الثلاثاء.

    وتوقعت هيئة الأرصاد أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم الجمعة المقبل.

    وأشارت إلى أن تلك الموجة المضطربة قد تكون مصحوبة بأمطار رعدية وسحب كثيفة ورياح مصحوبة بالأتربة.

    ونقل "مصراوي" عن محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في هيئة الأرصاد الجوية المصرية، قوله: "اعتبارا من يوم الثلاثاء، تشهد مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، وستستمر تلك الحالة حتى يوم الجمعة المقبل".

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