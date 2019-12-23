"ألد أعداء قطر"... الإمارات تكشف تطورات الأزمة الخليجية

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، تطورات الأزمة مع قطر، بأنها "نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء".

وقال أنور قرقاش، في تغريدة له عبر "تويتر"، اليوم الاثنين، "سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء"، مضيفا "مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر".

سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء.

مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 23, 2019

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 حزيران/ يونيو 2017، قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهابيين، وهو ما نفته الدوحة.

وفرضت الدول الأربع تدابير عقابية ضد قطر، وطلبت منها تنفيذ 13 مطلبا لعودة العلاقات، من بينها تخفيض العلاقة مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في البلاد؛ غير أن الدوحة رفضت جميع هذه المطالب، معتبرة إياها "تتدخلا في سيادتها الوطنية".

​وأعلنت قطر، خلال الأسابيع الماضية، عن مفاوضات مع السعودية لإنهاء الأزمة الخليجية. وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه "من المبكر الحديث عن تقدم حقيقي في الحوار مع السعودية"، مؤكدًا أن الجانبين السعودي والقطري "اتفقا على الأمور الأساسية والجوهرية والمتعلقة بسيادة الدول، وحسن الجوار ووحدة مجلس التعاون الخليجي، أما بقية التفاصيل فلم تبحث حتى الآن"، بحسب وصفه في حوار مع قناة الجزيرة القطرية.