"الري المصرية" تكشف مدى التقدم في أزمة "سد النهضة"

كشفت وزارة الري المصري عن ما وصلت إليه أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي، في ظل انعقاد اجتماعات ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وصرح الناطق باسم وزارة الري المصرية، محمد السباعي، لـ RT بشأن آخر المستجدات في مفاوضات سد النهضة، "إننا ما زلنا في مرحلة التفاوض والنقاشات وتقريب وجهات النظر".

يذكر أن اجتماع وزراء الري لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، انتهى أمس الأحد، بالاتفاق على استمرار المناقشات الفنية، بشأن المسائل الخلافية حول مسألة ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، في الاجتماع المقرر في أديس أبابا في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الري المصرية، فقد "اختتمت الأحد أعمال الاجتماع الثالث الذي عقد في الخرطوم يومي 21 و22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، ضمن سلسلة الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين".

وتابع البيان أن الاجتماع تم "في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وبرعاية السيد وزير الخزانة الأمريكي، وحضور رئيس البنك الدولي".

وأوضح البيان أنه تم "استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في إثيوبيا يومي 15 و16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والاجتماع الثاني الذي عقد في القاهرة يومي 2 و3 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، واجتماع واشنطن الذي عقد يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري".

ويأتي ذلك في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في ضوء أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشان ملء وتشغيل السد، وأهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، حيث واصلت الدول الثلاث النقاشات حول نقاط التوافق والاختلاف، بحسب البيان.