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12:24 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

    وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح

    © AP Photo / Anis Belghoul
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    توفي أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين.

    وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، برحيل رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، وقالت في نبأ عاجل، صباح اليوم الاثنين "الفريق أحمد قايد صالح في ذمة الله".

    الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
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    وأعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن الحداد الوطني لمدة 3 أيام و7 أيام بالنسبة للمؤسسة العسكرية.

    في السياق ذاته، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعيين اللواء السعيد شنقريحة قائدا لأركان الجيش خلفا للراحل أحمد قايد صالح، حسبما ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي.

    يذكر أن أحمد قايد صالح ولد في 13 يناير/كانون الثاني عام 1940 في بلدة عين ياقوت بولاية باتنة في الجزائر، وانضم إلى جيش التحرير الوطني قبيل الثورة في عام 1957 وعمره 17 سنة.

    وبعد الاستقلال تلقى دورات تدريبية في الاتحاد السوفييتي السابق و تخرج منها بشهادة عسكرية من أكاديمية فيستريل، وشارك في حرب الاستنزاف في مصر عام 1968، وتدرج في السلك العسكري حتى وصل لرتبة لواء عام 1994 تولى قيادة القوات البرية، وفي عام 2004 رقي الى رتبة فريق تولى قيادة الأركان.

    وتمت ترقية صالح نائبا لوزير الدفاع خلفا لعبد الملك قنايزية، في سبتمبر 2013، مع احتفاظه برئاسة أركان الجيش الجزائري.وبات بإمكانه المشاركة في اجتماع مجلس الوزراء.

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    وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح
    الكلمات الدلالية:
    وفاة, الجزائر, أحمد قايد صالح
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