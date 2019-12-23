الخارجية الفلسطينية ترد على هجوم نتنياهو على الجنائية الدولية

استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، هجوم رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على المحكمة الجنائية الدولية، عقب قرار الأخيرة بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة اقترفتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيانها "واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو إطلاق المزيد من التبريرات السخيفة، والاستنجاد بمفاهيم ومواقف بالية في هجومه المتواصل على المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف البيان "تدين الوزارة بأشد العبارات جرائم دولة الاحتلال ومستوطنيها المتواصلة بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، وتدين أيضاً تصريحات ومواقف نتنياهو التي تعبر عن إصراره العنجهي على هذه الجرائم، والسعي لتبريرها".

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "متورطة في التغطية على جرائم الاحتلال والاستيطان والسعي الدائم لتوفير الحماية السياسية له".

كانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا أعلنت، الجمعة الماضية، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وهاجم نتنياهو قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، قائلاً: "هذا القرار لا يعدو كونه مظهرًا من مظاهر المسرحية الهزلية، يتنافى ومبادئ المحكمة الدولية ذاتها التي أقيمت بعد فظائع الحرب العالمية الثانية، وكان هدفها التعامل والتدخل في دول لا يوجد فيها جهاز قضاء سليم".

واعتبر نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية "أصبحت سلاحًا في الحرب السياسية ضد الدولة".