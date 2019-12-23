تغريدة تكشف تحويل ملايين الدولارات من لبنان

وغرد الإعلامي اللبناني بشأن هذا الموضوع على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا، د.مروان اسكندر: "مسؤولة سويسرية قالت لي أن تحويلات مالية إلى الخارج لـ٦ شخصيات سياسية قاربت ٦.٥ مليار $ وعندي الأسماء".
د. #مروان_اسكندر : "مسؤولة سويسرية قالت لي أن تحويلات مالية إلى الخارج ل٦ شخصيات سياسية قاربت ٦.٥ مليار $ وعندي الأسماء"...— Jean Aziz (@JeanAziz1) December 23, 2019
اذا هالكلام صحيح وما حدا تحرك قضائياً ولا سياسياً... لازم الحراك يصير طوفان
وأضاف قائلا: "اذا هالكلام صحيح وما حدا تحرك قضائياً ولا سياسياً... لازم الحراك يصير طوفان".
وكان الخبير الاقتصادي مروان اسكندر قد أعلن لإذاعة "الشرق" أنه التقى مسؤولة سويسرية على الغداء، ونقلت له تفاصيل تحويلات مالية بالدولار إلى الخارج لـ 6 شخصيات سياسية قاربت 6,5 مليار دولار، أعرف اسماءها جيدا".
ولفت قائلا إلى أنَ "مجمَل التحويلات للسياسيين، ذات النسبة الأساسية، صارت عرضة لدراسة البرلمان السويسري وتقديرهِ وعندي الاسماء".
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