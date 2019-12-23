الأمن القطري يكتشف مفاجأة خطيرة عند تفتيش حاويات دخلت البلاد

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الاثنين، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نجحت في إحباط محاولة تهريب كبيرة من المخدرات الى داخل الدولة، بحسب صحيفة الشرق القطرية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أنها ضبطت تشكيلا عصابيا مكونا من خمسة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأسيوية، حاولوا تهريب شحنة مخدرات تقدر بمئة كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، بقصد الاتجار.

وأوضحت، أن العملية تمت بعد ورود معلومات تفيد بوجود تشكيل عصابي يسعى إلى تهريب المواد المخدرة والترويج لها، فتم تشكيل فريق بحث وبتكثيف أعمال التحري والاستدلال تم الاشتباه في عدد من الأشخاص، وبمراقبتهم تم التوصل إلى أحد المستودعات التي تم إخفاء المواد المخدرة فيه، في حاويات بضائع تحمل شحنة من الرخام، حيث قام المتهمون بإخفاء المخدرات داخل تجاويفها.

وأضافت، أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار أمر من النيابة العامة لضبط أفراد التشكيل العصابي وتفتيش المستودع، نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مداهمة المستودع بعد وصول أفراد التشكيل العصابي وشروعهم في قص هياكل الحاويات لاستخراج المخدرات، حيث تم ضبط المتهمين في حالة تلبس، واستكمال استخراج المواد المخدرة من أماكن إخفائها بهياكل الحاويات. وقد بلغت كمية المخدرات حوالي (100) كيلوغرام، تمت تعبئتها في 192 مغلفا أسطوانيا.