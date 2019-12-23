دمشق تعلق على القصف الإسرائيلي وتعلن تعرضها لـ"عدوان تركي" مستمر

أكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، اليوم الاثنين، على أن التآمر الأمريكي الإسرائيلي التركي بالإضافة إلي بعض دول المنطقة مستمر لعرقلة جهود القضاء علي الإرهاب.

وقال المعلم، خلال لقائه نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو، إن "العدو الإسرائيلي شن أمس عدوانا صاروخيا استهدف دمشق ومحيطها"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة قامت بإرسال طائرات مسيرة لقصف منشات نفطية في مدينة حمص، ونحن في الشتاء نحتاج للنفط"، مؤكدا أن "سوريا تتعرض لعدوان تركي مستمر في شمال سوريا وتتعرض لسرقة منظمة لنفطها من قبل الولايات المتحدة الاميركية، هذه السرقة والعدوان التركي يقومان بقوة السلاح".

ونوه وزير الخارجية السوري إلى استخدام روسيا والصين حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن ينتهك السيادة السورية.

وأرجأ مجلس الأمن الدولي، فجر الجمعة الماضي، التصويت على مشروع قرار يجدد آلية تقديم المساعدات من خلال المعابر الحدودية، بطريقة غير شرعية، مع تركيا عبر باب السلام وباب الهوى شمالي سوريا، ومن خلال العراق عبر معبر "اليعربية" ومن الجنوب عبر الأردن عن طريق معبر "الرمثا".

وأعلن الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن أمله بأن يعتمد مجلس الأمن مشروع القرار الروسي بشأن المساعدات الإنسانية إلى سوريا.