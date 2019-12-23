علاوي يوجه نصيحة للرئيس العراقي بخصوص اختيار رئيس الوزراء

بعث زعيم القائمة الوطنية إياد علاوي، اليوم الاثنين، رسالة خطية إلى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، تتعلق بتسمية مرشح رئاسة الوزراء.

وأشار علاوي في رسالته إلى ضرورة استشارة ثلاثة أطراف في موضوع اختيار رئيس الحكومة المقبل.

وحدد علاوي الأطراف الثلاث، وهم المتظاهرون السلميون والاتحادات والنقابات المهنية، وبعض القوى السياسية المعتدلة في مجلس النواب .

وأختتم زعيم القائمة الوطنية تغريدته بالقول "على هذا الأساس لم ترشح الوطنية (القائمة الوطنية) أي شخص لرئاسة الحكومة .

أعلمت رئيس الجمهورية

⁦ @BarhamSalih⁩ برسالة خطية ان المرشح لرئاسة الوزراء يولد بعد استشارة ثلاثة أطراف هي المتظاهرون السلميون والاتحادات والنقابات المهنية، وبعض القوى السياسية المعتدلة في مجلس النواب .

على هذا الأساس لم ترشح الوطنية اي شخص لرئاسة الحكومة .

⁧ #العراق — Ayad Allawi (@AyadAllawi) December 23, 2019

وانتهت المهلة التي حددها الدستور العراقي، لاختيار رئيس للحكومة بعد المستقيل، عادل عبد المهدي، ليدخل العراق في فراغ دستوري وسط غليان شعبي أخذت أعداد المشاركين فيه بالتزايد مع اتساع مناطق الاحتجاج.

وقدم تحالف البناء، الذي أعلن أمس أنه الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، رسميا للرئيس العراقي، برهم صالح، مرشحه قصي السهيل، وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، لرئاسة الحكومة الجديدة.