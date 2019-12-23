رد "غير متوقع" من متظاهري العراق على رسالة رغد صدام حسين

رد المتظاهرون في ساحة التحرير، اليوم الاثنين، على تصريحات رغد صدام حسين الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، "ردد متظاهرون هتافات ضد رغد صدام"، منددين بالحقبة التي حكم والدها العراق، كما داسوا بأقدامهم لافتات طبعوها تتضمن صورة لصدام وابنته رغد مع عبارة "اخرسي يا سليلة السفاح".

— حسام الكعبي (@HussamAlkaabi87) December 23, 2019

وكانت رغد، قد بثت كلمة لها بتسجيل صوتي، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" قالت فيها: "نحن لا نجتهد ولا نركب الموجة، نحن جزء مهم من تاريخ العراق، لنا ما لنا، وعلينا ما علينا، ونحن متأكدون من أننا سنبني عراقا أفضل، وأنظف، وستنتهي محنة العراق عاجلا بإذن الله، ولتبدأ مرحلة أخرى كما ينبغي لعراقنا العظيم".

كما وجهت رغد في كلمتها، رسالة إلى المتظاهرين، وقالت: "إن تلاحمكم، وتكاتفكم سيسجلهما لكم التاريخ، والعالم بأسره بأحرف من نور، فحافظوا على ذلك بقوة، فكم هي جميلة وقفتكم في ساحات العز بأبهى الصور الحضارية، وأنتم تقارعون الطغاة، فلم يستدرجكم بطش أجهزة القمع، إلى الانحراف عن أهدافكم النبيلة في التغيير نحو الأفضل".

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق ، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.