الجيش الليبي يفرج عن سفينة يقودها طاقم تركي احتجزها قبل يومين

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، الإفراج عن سفينة تحمل علم غرينادا يقودها طاقم تركي احتجزها الجيش قبالة سواحل مدينة درنة شرقي البلاد قبل يومين.

بنغازي – سبوتنيك. وقال المسماري، لوكالة "سبوتنيك"، "تم الإفراج عن السفينة بعد التأكد أنها لا تحمل سلاحا أو اَي شيء عسكري وكانت في رحلة من مالطا إلى الإسكندرية وتم احتجازها لأنها دخلت المياه الإقليمية دون إذن"، لافتًا إلى أن السفينة تحمل علم غرينادا وعلى متنها طاقم تركي.

يشار أن الجيش الوطني الليبي قد أعلن مساء السبت الماضي، أنه أوقف سفينة تركية قبالة سواحل درنة وأخضعها للتفتيش.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، في بيان عقب احتجاز السفينة، إن "السرية البحرية المقاتلة سوسة، أثناء قيامها بدورية في المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة، وفى الحدود البحرية، التي تم ترسيمها بموجب اتفاقية الخيانة والعار بين تركيا وحكومة الوفاق، بالقبض على سفينة تحمل علم غرينادا، ويقودها طاقم يتكون من أتراك".

في السياق ذاته، كانت القوات البحرية الليبية، قد أعلنت حالة التأهب القصوى، بعد ساعات من إيقاف سفينة تركية قبالة سواحل درنة وإخضعها للتفتيش.

وأكد رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي، اللواء فرج المهدوي، في تصريحات مع قناة "العربية"، أن "القوة البحرية في حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال دفع تركيا بمزيد من الأسلحة والجنود إلى ليبيا"، تنفيذا للاتفاق الموقع بينها وبين حكومة الوفاق الوطني، واستجابة لطلب الأخيرة الحصول على دعم لوجستي.

يذكر أن قوات الجيش الليبي، كانت احتجزت مساء السبت الماضي، سفينة ترفع علم غرينادا ويقودها طاقم تركي، قبالة ساحل درنة شرق ليبيا، وجرتها إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات.

وصادق البرلمان التركي، يوم السبت، على مذكرة التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي تلقى رفضا من البرلمان المنتخب شرقي البلاد وعدد من الدول.

ولم يتضح بعد طبيعة الدعم العسكري، الذي قد تقدمه تركيا لحكومة طرابلس ولا موعده، كما أنها لم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.