صالحي: لو لجأت أوروبا إلى آلية فض النزاع فإنها ستقضي على الاتفاق النووي

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، علي أكبر صالحي، أن أوروبا إذا لجأت إلى آلية فض النزاع، فإنها ستقضي على الاتفاق النووي، ما يتعارض مع ما تعلنه.

طهران– سبوتنيك. وقال صالحي، عقب إعلانه تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل آراك النووي، اليوم الاثنين: "لو لجأت أوروبا إلى آلية فض النزاع فانها ستقضي على الاتفاق النووي، وذلك يتعارض مع ما أعلنته حيال الاتفاق النووي".

وأضاف: "أوروبا تريد الحفاظ على الاتفاق النووي، لكن هل لديها القدرة على الوقوف أمام أمريكا؟".

وأكد صالحي: "إيران أعلنت موقفها وحددته بشكل نهائي وغير قابل للتراجع وموقفها من التفاوض هو أنها لن تتفاوض حول الشطر الفني من الاتفاق النووي ولن تتفاوض ما لم تلغى العقوبات بشكل كامل".

ويشارك في مشروع إعادة تصميم وصنع هذا المفاعل مختلف الخبراء والأخصائيين في مختلف المجالات من داخل البلاد، حيث يعد هذا المشروع من المشاريع الأكثر تعقيدا في مجال الصناعات النووية، ويحظى بأعلى درجات المعايير الدولية.