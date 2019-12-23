آخر ظهور لرئيس أركان الجيش الجزائري قبل موته... فيديو

وظهر قايد صالح لآخر مرة، يوم الخميس الماضي، في حفل تنصيب عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للبلاد، حيث منح الأخير وسام الاستحقاق إلى الفريق أحمد قايد صالح نظرا "لجهوده الجبارة والدور الكبير الذي اضطلع به في المرحلة الحساسة، لضمان أمن البلاد ومؤسسات الجمهورية".

أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا يكشف ما تعرض له رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، الذي وافته المنية بشكل مفاجئ اليوم الاثنين

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسيمة أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفاة قايد صالح، الذي فاجأه الأجل المحتوم صباح اليوم الاثنين، على الساعة السادسة صباحًا، بسكتة قلبية ألمت به في بيته، ونُقل على إثرها إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة".

وأضاف البيان "بهذا المصاب الجلل تفقِد الجزائر أحد رجالاتها الأبطال الذي بقي إلى آخر لحظة وفيًا لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام التي ما انقطعت منذ أن التحق في سن مبكرة بصفوف جيش التحرير الوطني الذي ترعرع في أحضانه وتشرَّب منه جنديًا فضابطا فقائدًا مجاهدًا عقيدةَ الوفاء للوطن والشعب".

وقالت الرئاسة إنها "لفاجعة أليمة قاسية أن تودّع الجزائر في هذا الوقت بالذات – وعلى حين غرة – قائدا عسكريا بمآثر وخصال الفريق أحمد قايد صالح، المجاهد الذي صان الأمانة وحفظ الوديعة وأوفى بالعهد في فترة من أصعب الفترات التي اجتازتها البلاد، لمِا حباهُ الله به من حكمة وتبصّر وصفاء ووفاء للجزائر وللشهداء الأبرار ومن إخلاص للشعب الجزائري الأبي".

في السياق ذاته، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعيين اللواء السعيد شنقريحة قائدا لأركان الجيش خلفا للراحل أحمد قايد صالح، حسبما ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي.