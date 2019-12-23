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15:41 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    مدينة التهجير المتكرر - رأس العين، شمال سوريا

    "رأس العين" مدينة التهجير المتكرر... ضحايا جدد في طابور التغيير الديمغرافي شمالي سوريا

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    يمسك عبد الحميد العبيد بإبريق الشاي محاولا ملؤه من خزان المياه الإغاثي بالقرب من الخيمة التي يسكنها مع أولاده.

    يلتفت إلى سائله، بعد أن يرمي بطرف عقاله مرة جديدة فوق رأسه، مستهجنا استفساره عن الحياة الجديدة التي يعيشها مع عشرات العوائل التي تم تهجيرها من قريته (الأميرط) في ريف رأس العين، قبل أن يجيب: "قللي شو بقي من حياتنا جديدها وقديمها!... أصبحنا أبطالا في التهجير يا خويّه... بالسنوات الماضية قعدنا ببيوتنا وكنا نفكر إيمتى رح نتركها مجددا... وهاي تهجرنا مرة ثانية".

    مدينة التهجير المتكرر - رأس العين، شمال سوريا
    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    مدينة التهجير المتكرر - رأس العين، شمال سوريا

    عبد الحميد الذي هجره الجيش التركي وميليشيات (المعارضة) السورية التركمانية التابعة له من منزله في الأميرط في ريف "رأس العين"، سرد لـ "سبوتنيك" كيف هربوا خوفا من البطش الذي يعلموه جيدا عن هذه الميليشيات، فما جرى معهم خلال عملية "نبع السلام" كان نسخة طبق الأصل عن تهجيرهم على أيدي عصابات "جبهة النصرة" و"الجيش الحر" عام 2012 م بدعم من تركيا.

    لم يعد في "الأميرط" أي من أهليها، يضيف عبد الحميد مستدركا: قبل سنوات عدنا إلى قرانا وبدأنا بترميم المنازل  وزراعة الأرض مجددا و تربية مواشينا، قبل أن تنقلب حياة القرية رأساً على عقب، بعدما اضطر أهلها وأهالي القرى المجاورة للنزوح جراء الهجمات العنيفة التي شنّها الاحتلال التركي والفصائل "التركمانية" على القرية، واستهدافها بالطائرات المسيرة والقذائف الصاروخية.

    مهجرون خلف مهجرين!

    لكُل نازح من نازحي مدينة رأس العين الذين هُجروا من قراهم تحت ضربات الجيش التركي ومرتزقة (الجيش الحر) التابع له، قصته الخاصة الملونة بالآلام، فيما آمالهم بتحقيق العدالة والعودة لمنازلهم تتضاءل يوما بعد يوم.

    ومع ذلك، فثمة مفارقة إنسانية أكثر فرادة في حياة أهالي "الأميرط" و قرى رأس العين، إذ ان تهجيرهم الجديد ساقهم إلى بعض القرى الآشورية "المسيحية" التي هرب سكانها من ريف تل تمر، مع اقتراب مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي من تلك المنطقة في 2014، في مشهد يلخص تناوب الإرهاب على خدمة الإجندات الإقليمية والدولية باستهداف السوريين وأرضهم.

    مدينة التهجير المتكرر - رأس العين، شمال سوريا
    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    مدينة التهجير المتكرر - رأس العين، شمال سوريا

    ويُوضّح عبد الحميد العبيد: نزحنا هذه المرة مع سكان القرية والقرى المجاورة في رأس العين، باتجاه القرى الآمنة الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري، نقطن حالياً في أحد المنازل في قرى "الخابور" الأشورية التي هجرها هي الأخرى سكانها، بعد أن قامت المنظمات السورية بتأمين بعض الاحتياجات الأساسية للحياة .

    حاول عبد الحميد العودة إلى قريته لتفقد ما تركه خلفه فكانت الصدمة: نجحت أخيراً في الوصول إلى القرية قبل أيام بعد دفع اتاوات مالية لحواجز المجموعات "التركمانية"، لكني صدمت بما رأيت.. تمت سرقة كل شيء.. المحاصيل الزراعية والأدوات الكهربائية من المنازل.. الدراجات النارية.. السيارات.. المواشي.. لم يبقى في قريتنا سوى الجدران.

    ومع ذلك، فحتى الجدران لم تنجو جميعها، فما أخطأه القصف، تم تفجير بعضه لأسباب انتقامية... يكمل عبد الحميد لــ "سبوتنيك": لقد فجروا منزل أحد المواطنين في قرية مجاورة لأن ابنه أحد شهداء الجيش العربي السوري، تعاملوا مع أهله بحقد أسود... سرقوا مستودعات الغلال الريفية العائدة لهم، سرقوا الآليات الزراعية، وكافة محتويات المنزل، ومن ثم أضرموا النيران بمعظم منازل القرية الأخرى، وأصبحو مشردين في وطنهم كما جميع المهجرين.

    مدينة أشباح

    مهجرون استطاعوا الدخول إلى رأس العين بعد دفع مبالغ مالية كبيرة للمسلحين، أكدوا لـ لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة بان الأمان معدوم في المدينة، ولا أحد يعرف ما مصيره بين هؤلاء الغرباء الذي حولوها لمدينة أشباح... لقد سرقوا كل شيء... والمنازل إما مدمرة أو منهوبة أو يسكنها بشر آخرون ممن جاؤوا مع الجيش التركي.

    مدينة التهجير المتكرر - رأس العين، شمال سوريا
    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    مدينة التهجير المتكرر - رأس العين، شمال سوريا

    وأكد هؤلاء لـ "سبوتنيك" أنهم شاهدوا بام العين مسلحين سابقين في تنظيم "داعش" من أهالي المنطقة، وهم اليوم يقاتلون في صفوف المجموعات المسلحة "التركمانية"، ما جعل البقاء في المدينة مخاطرة كبيرة لا يمكن تحملها، فقرروا العودة إلى مراكز الإيواء، وهذا حال أكثر من 90% من سكان رأس العين.

    تغيير ديموغرافي ممنهج

    مصادر أهلية في رأس العين، كشفت لـ "سبوتنيك" بأن الجيش التركي يعمل عبر آليات ثقيلة على جرف وتسوية مناطق زراعية واسعة في منطقة مشرافة عند مدخل المدينة تمهيداً للبدء بتشييد وحدات سكنية مسبقة الصنع، ما يعني التخطيط لتوطين أعداد كبيرة، وسط مخاوف السكان، على مصير أراضيهم ومنازلهم في المنطقة ضمن مخطط التغيير الديموغرافي.

    وتابعت المصادر بأن الجيش التركي ومسلحي الميلشيات "التركمانية" السورية التابعة له، بدؤوا بعمليات بإجراء إحصاء لمن تبقى من سكان رأس العين، مع توطين عدد كبير من عوائل مسلحيها في الشارع الممتد من سوق الفروج إلى مقهى "أحمد كان" وسط المدينة.

    مدينة التهجير المتكرر - رأس العين، شمال سوريا
    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    مدينة التهجير المتكرر - رأس العين، شمال سوريا

    وأضافت المصادر بان الاعتداءات على ممتلكات الأهالي ونهب محاصيلهم وأدوات إنتاجهم الزراعي في مناطق انتشارهم بريف منطقة رأس العين متواصلة حيث عمدوا إلى سرقة معدات عدد من آبار الري في قرية تل محمد كما اقتحمت المجموعات المسلحة من (المعارضة السورية) التابعة للجيش التركي، عدداً من القرى والبلدات وداهمت عشرات المنازل وقامت بنهب مخازين المحاصيل الزراعية وأثاث المنازل تحت تهديد السلاح، بعد نهب جميع محتويات المنطقة الصناعية في المدينة.

    41 ألف نازح من رأس العين

    بدوره كشف مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة عصام رشيد الحسين لـ "سبوتنيك" بأن إجمالي عدد النازحين والمهجرين من مدينة رأس العين وقراها وصل إلى 10329 أسرة تضم 41 ألف 477 شخص يقطن 3107 عائلة منهم ضمن 89 مركز إيواء والباقي 7222 عائلة تضم 26 ألف و37 شخص مستضافين لدى التجمعات المحلية.

    وتابع الحسين بان المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية قدمت للنازحين 66 ألف و627 فرشة نوم و36 ألف و720 كيس نوم و131 ألف و253 بطانية و49 ألف و143 كرتونة ألبسة شتوية و272 ألف و741 قنينة مياه معدنية و19 ألف و568 سلة نظافة و100 ألف و383 سلة غذائية أساسية و5382 كيس طحين، إضافة لعدد من المسائل الاغاثية الأخرى.

    الزراعة في خطر

    من جانبه أوضح مدير زراعة محافظة الحسكة الحكومية المهندس رجب السلامة لـ "سبوتنيك" بأن المساحات الزراعية تراجعت بشكل كبير هذا العام في منطقة رأس العين شمالي الحسكة نتيجة العدوان التركي وبسبب تهجير سكان القرى التي تعتبر من أخصب الأراضي الزراعية في المحافظة.

    مضيفاً تراجعت المساحات المزروعة بالقمح المروي من 26 ألف هكتار بمنطقة أبو راسين التابعة لراس العين إلى 15 ألف هكتار فقط وإلى اقل من 13 ألف هكتار من اصل 15 ألف هكتار بقرى رأس العين مع تراجع كبير جداً في زراعة محصولي القمح والشعير بعلاً.

    وتؤكد مصادر ما يسمى "الإدارة الكردية" التابعة لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، بأن أكثر من 300 ألف شخص نزحوا من المناطق الحدودية بريفي الحسكة  و الرقة نتيجة الهجوم التركي وفصائله المسلحة خلال الأشهر الثلاثة.

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