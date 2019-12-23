وزير الخارجية المصري يعلق على "وجود تقدم في المصالحة مع قطر"

علق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على تداول أنباء حول تقدم في ملف المصالحة بين قطر ودول المقاطعة ومن بينها مصر.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها شكري مع برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، التي رد فيها على سؤال بشأن "وجود أي تطورات في ملف المصالحة القطرية العربية"، وكان رد شكري بأنه "ليس هناك أي تطورات على الإطلاق".

وخلال المداخلة ذاتها قال شكري تعليقا على اتفاق حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج وتركيا، إن مصر لا تدخل في مهاترات مع الدول الأخرى.

وأشار إلى أن "الاتفاق ليس له أي تأثير على مصر من الناحية الفنية، ولكن هذا لا يعفي من أن عقد الاتفاق الأمني ليس ضمن صلاحيات حكومة الوفاق، ويعد خرقا للقانون".

وأضاف شكري، خلال حديث ملتفز إلى أن الأمر ليس مطلقا لأي طرف يتعامل وفق رؤيته، حيث أننا نعيش في مجتمع دولي له محددات، مؤكدا أن مصر تعمل على مساعدة ليبيا في الوصول إلى حل سياسي، والقضاء على الإرهاب.

وأضاف أن مصر لا تتناول أي شيء يخرج عن الحديث المعتاد بين الدول، ولا تدخل في مهاترات، وتعمل دائما في إطار الإيجابية.