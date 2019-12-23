بيان سعودي يحسم الجدل حول تصريحات أثارت ضجة في لبنان

ردت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، رسميا على صحفي سعودي صرح للإعلام اللبناني أن المملكة غير راضية عن الطريقة التي تم بها تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة.

وقالت السفارة السعودية في لبنان، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن "فهد الركف، الذي أجرى مداخلة هاتفية عبر قناة الـ"LBCI" يوم الأحد 22 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وقدم نفسه كمختص في الملف اللبناني ووصفته وسائل إعلامية بأنه مسؤول حكومي، هو في الحقيقة شخص لا يحمل أي صفة رسمية، وآراؤه تمثله شخصيا ولا تعكس موقف المملكة".

وتابعت: "تهيب السفارة بوسائل الإعلام تحري الدقة في المعلومات التي يتم تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية، والتثبت عند تقديم الصفة الوظيفية للأشخاص الذين تتم استضافتهم في البرامج التلفزيونية".

يأتي بيان السفارة السعودية في لبنان، بعدما أثارت تصريحات الإعلامي السعودي فهد الركف، في لقاء على شاشة قناة "إل بي سي" اللبنانية ضجة، والتي قال فيها إن "المملكة العربية السعودية لديها امتعاض كبير من الطريقة التي وصل بها الرئيس المكلف حسان دياب، لافتا إلى أن "السعودية لن تتصل بدياب إذا قام بتكليف الحكومة المقبلة، إلا إذا حصل على المباركة من دار الإفتاء".

وأثارت تصريحات "الركف" جدلا في الأوساط اللبنانية، لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر بعض المغردين أن كلام الصحفي السعودي مؤشر على شكل علاقة الرياض المستقبلية مع بيروت في ضوء المرحلة السياسية الجديدة، بينما أكد

البعض الآخر أن الركف لا يمثل السياسة السعودية الرسمية.

​وتعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، حسان دياب، اليوم الخميس، بتشكيل حكومة تعمل سريعا على إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، بعد أن تلقى تكليفا رسميا بتشكيل الحكومة، بدعم لترشيحه من "حزب الله" وحلفائه.

وقال دياب، وهو أكاديمي ووزير تعليم سابق ظهر اسمه مرشحا للمنصب خلال الليل، إنه سيعالج المشكلات التي عبر المحتجون عنها في مظاهراتهم على مدى شهرين وسيفعل خطة إصلاحات عاجلة.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990، وهو في حاجة ماسة لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر/ تشرين الأول تحت ضغط احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.