الإمارات تستضيف قمة قادة الرياضة العالميين

تستضيف العاصمة الإماراتية، أبوظبي، يومي 21 و22 كانون الثاني/ يناير المقبل، مؤتمر قمة قادة الرياضة العالميين.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الاثنين، من المتوقع مشاركة 450 خبيرًا من مختلف قادة أعمال الرياضة العالميين، يمثلون أكثر من 20 دولة.

أبوظبي تستضيف "قمة القيادات الرياضية العالمية"يومي 21 و 22 يناير 2020 في حلبة مرسى ياس، بمشاركة نحو 450 من مختلف قادة أعمال الرياضة العالميين يمثلون أكثر من 20 دولة.#وام https://t.co/JFYf0BgZ9k pic.twitter.com/vWM9BAcaOg — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 23, 2019

ومن بين رواد وقادة أعمال القطاع الرياضي المتوقع مشاركتهم، الرئيس التنفيذي للإعلام في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيل لينش، ومالك نادي شيفيلد يونايتد، الأمير عبد الله بن مساعد آل سعود، والمدير التجاري الرئيسي لجمعية الجولف بالولايات المتحدة نافين سينغ، والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "لا ليجا" مايتي فنتورا، وآخرين.

وستكون أبوظبي المدينة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تستضيف قمة القيادات الرياضية العالمية للسنة الثانية على التوالي؛ حيث أن نسخها السابقة أقيمت في نيويورك ولندن وبكين.

وتناقش القمة المرتقبة أبرز مستجدات صناعة الرياضة العالمية بما فيها التقنيات الأكثر تطورا، والتغطية التلفزيونية والإعلامية للفعاليات والبطولات الرياضية، بجانب شؤون التسويق والرعاية والجماهير، ومختلف المواضيع المتعلقة بقطاع الرياضة العالمي.