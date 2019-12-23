صراع بين الرئاسة والبرلمان في العراق بعد قرار المحكمة الاتحادية

أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، أمس الأحد، بيانا حول تفسير أهم النقاط الخلافية داخل البرلمان، وهي تسمية الكتلة الأكبر التي يحق لها ترشيح رئيس الحكومة الجديد، الأمر الذي دفع قيادات تحالف كتلة "البناء" بترشيح قصي السهيل لخلافة عبد المهدي... في الوقت ذاته خاطب صالح البرلمان رسميا بضرورة تحديد الكتلة الأكبر مرة أخرى.

في الوقت ذاته يرى مراقبون أن الرئيس العراقي برهم صالح قد يقدم استقالته حال استمرار الضغط لتمرير مرشح بعينه...فهل يعصف تفسير الاتحادية بكامل الحياة السياسية في البلاد؟

تفسير سياسي

قال عبد القادر النايل المحلل السياسي العراقي في حديث لـ"سبوتنيك" اليوم الاثنين، إن بيان المحكمة الاتحادية سياسي بامتياز، ولا يمت إلى القانون أو القضاء بصلة، لأن القضاء لابد أن يصدر قرار واضح وقطعي، وترشيح أسماء معروف عنها الولاء للخارج بكل تأكيد سيفجر الأوضاع بين الكتل البرلمانية، لأنه تحدي لاسيما أن مرشح البناء قصي السهيل تابع للصدر وتم إبعاده واستطاع المالكي إعادته للحياة السياسية نكاية بالصدر، والصدر وسائرون رفضوا ترشيحه لذلك سيكون زلزال سياسي بين أطراف العملية السياسية.

وأضاف المحلل السياسي، الحراك الشعبي رافض " قصي السهيل " لأنه معلوم عندهم أنه من محور إيران والمليشيات الملطخة أيديها بدماء المتظاهرين، سواء من الشهداء والجرحى، لذلك سيكون طرح مرشح البناء والقبول به تحدي لإرادة الشباب، وهذا يدفعهم نحو اقتحام الخضراء بسرعة كبيرة.

وتابع النايل، هناك الكثير من وسائل الاحتجاج إذا ما أخذنا في الاعتبار الرفض الشعبي العارم لجميع المرشحين من الأحزاب والكتل السياسية وكان للطلاب صوت كبير في هذا الإطار، وأصبح اليوم الرئيس العراقي عاجزا عن طرح أحد الأسماء التي قد لا تلقى قبولا لدى الشارع.

رسالة علاوي

بعث زعيم القائمة الوطنية إياد علاوي، اليوم الاثنين، رسالة خطية إلى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، تتعلق بتسمية مرشح رئاسة الوزراء.

وأشار علاوي في رسالته، والتي أعلن عنها عبر حسابه على تويتر، إلى ضرورة استشارة ثلاثة أطراف في موضوع اختيار رئيس الحكومة المقبل، وحدد علاوي الأطراف الثلاث، وهم المتظاهرون السلميون والاتحادات والنقابات المهنية، وبعض القوى السياسية المعتدلة في مجلس النواب.

صراع الرئيس والبرلمان

من جانبه قال أحمد الكناني النائب في البرلمان العراقي لـ"سبوتنيك"، بعد أن حسمت المحكمة الاتحادية موضوع الكتلة الأكبر، كان على الرئيس برهم صالح تنفيذ ما جاء في بيان المحكمة، لكن صالح قام مساء أمس الأحد بإرسال رسالة رسمية للبرلمان لتحديد الكتلة الأكبر خلافا لما جاء ببيان المحكمة الواضح والصريح والذي استرشدت فيه بحكم العام 2010، لذلك لم يكن هناك داع لإحالة الموضوع مرة أخرى إلى مجلس النواب.

وأضاف نائب البرلمان، كان على الرئيس أن يحترم الدستور وقرار المحكمة الاتحادية الملزم لجميع السلطات في البلاد، وكان على الرئيس تطبيق الدستور بدلا من التهديد بالاستقالة، لأن عملية التوافقات السياسية هى مهمة الكتل النيابية الموجودة في مجلس النواب، وليس من اختصاص الرئيس المطالبة بمرشح مقبول للكتل السياسية.

مشيرا إلى أن مهمة الرئيس، أن كل مرشح يتم إرساله يعرضه على البرلمان، وفي حال قبوله من مجلس النواب يتم عرضه للتصويت، وهذا عمل مجلس النواب والكتل السياسية في عملية قبول أو عدم قبول المرشح، كما أن جدل تحديد الكتلة الأكبر هو شأن نيابي، وإذا تعثر تسمية الكتلة الأكبر والمرشح لرئاسة الوزراء ، سوف تستمر حكومة تصريف الأعمال الحالية في عملها حتى يتم التوافق على المرشح الجديد.

بيان المحكمة الاتحادية

وأصدر المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك بياناً صحفياً أمس الأحد جاء فيه:-

طلب السيد رئيس الجمهورية من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الأكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

وتلقت المحكمة الطلب يوم الخميس المصادف (19/12/2019)، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح يوم الأحد المصادف 22/12/2019، بكامل أعضائها واصدرت القرار الاتي:

((وضع الطلب المدرجة صيغته في أعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتأريخ 22/12/2019 وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع إلى أوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وذلك بموجب قرارها الصادر بتأريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) والذي أكدته بموجب قرارها الصادر بتاريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونها, أن تعبير (الكتلة النيابية الأكثر عدداً ) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقا لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.

مصالح حزبية

قال إياد العناز المحلل السياسي العراقي لـ"سبوتنيك"، أصبحت المحكمة الاتحادية هي العكاز أوالشماعة التي يستند إليها ويبحث عنها الفرقاء السياسيين من الكتل والأحزاب السياسية في العراق والمشاركة في العملية السياسية، وهكذا فعلت الرئاسات الثلاث.

وأضاف المحلل السياسي، الأمر واضح وهو أن الكل يسعى للحفاظ على منافعه ومصالحه الحزبية والفئوية ومراكزه السياسية بعيدا عن المطالبات والاحتجاجات التي ينادي بها أبناء الشعب العراقي في انتفاضته العارمة في الساحات والميادين العامة.

وتابع العناز، من الواضح أنهم يسعون جميعا لكسب المزيد من الوقت وتسويف الساعة وتبديد الطموحات الجماهيرية التي أصبحت أهدافا واقعية و منهجا عمليا وأسلوبا ثوريا للشعب المنتفض الذي لا يقبل بأنصاف الحلول ولا بإنتاج جديد لهذه الطبقة السياسية التي حكمت العراق طيلة ١٦سنة ماضية وأصبحت تشكل حملا ثقيلا على صدور العراقيين.

وأشار المحلل السياسي، إلى أنه سيبقى مبدأ التوافقات السياسية والمحاصصات الطائفية ديدن هذه الأحزاب والشخصيات، لأنها لا تعرف غير مفهوم المنفعة والاستفادة وتحقيق المكاسب الشخصية ولم ترتقي للدماء الذكية التي أريقت خلال الأشهر الثلاث الماضية من عمر الانتفاضة الشعبية، ولم تدرك معنى هذه الرفض الشعبي توجهات واختيارات الأحزاب السياسية والمنظومة الحاكمة في العراق.

دوامة التصريحات

وأكد العناز، أنه لن يكون لقرار المحكمة الاتحادية أي تأثير على اختيارات هؤلاء السياسيون، بسبب منافعهم الداخلية وارتباطاتهم السياسية الإقليمية وعملهم على الحفاظ على مواقعهم ومطالبهم وعدم مغادرة هذه المنظومة التي أساءت كثيرا لتاريخ الشعب العراقي، وستبقى دوامة التصريحات والمكاتبات والردود بين الرئاسات الثلاث مستمرة نظرا لافتقادهم لرؤية واقعية تتعامل مع هذه الأزمة السياسية الكبيرة التي تعصف بالبلاد وعدم فهمهم لروح وانتماء الشعب العراقي.

وانتهت المهلة التي حددها الدستور العراقي، لاختيار رئيس للحكومة بعد المستقيل، عادل عبد المهدي، ليدخل العراق في فراغ دستوري وسط غليان شعبي أخذت أعداد المشاركين فيه بالتزايد مع اتساع مناطق الاحتجاج.

وقدم تحالف البناء، الذي أعلن أمس أنه الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، رسميا للرئيس العراقي، برهم صالح، مرشحه قصي السهيل، وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، لرئاسة الحكومة الجديدة.