مسؤولة بريطانية تنضم لحملة دعم المنتج العراقي... صور

في مبادرة مهمة ورائدة، بادرت مجموعة من المتظاهرين إلى إطلاق حملة تهدف لدعم المنتج العراقي المحلي، لاسيما أن هناك تجارب صناعية في العراق يشار لها بالبنان.

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، صورا لممثلة المجلس البريطاني في العراق فيكتوريا لايندسي وهي تتبضع منتوجات عراقية من أحد مراكز التسوق في بغداد لتنضم لحملة دعم المنتج الوطني.

ونالت الصور أعجاب وتفاعل المئات من العراقيين المتابعين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة "صنع في العراق" مخصصة لدعم المنتجات العراقية، الغاية من ذلك بحسب القائمين على الحملة هو توعية المواطنين بأهمية دعم المنتجات الوطنية بجميع المجالات وفتح المجال أمامها ودعمها وعدم اقتناء أي منتج غير محلي.