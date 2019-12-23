مراسلون بلا حدود: محاكمة قتلة خاشقجي لم تحترم مبادئ العدالة الدولية

علّق الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الاثنين، على نتائج محاكمة المتهمين بقضية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال الأمين العام للمنظمة، كريستوف دولورا، في تصريح له "لم تحترم المحاكمة مبادىء العدالة المعترف بها دوليا" واعتبر أن هذا الحكم هو "وسيلة لاسكات الشهود على الاغتيال إلى الأبد"، بحسب "يورو نيوز".

When Saudis sentence five to death for Khashoggi's murder, we fear that it is a way to silence them for ever and to conceal the truth. We cannot consider death penalty helps to bring justice. We still expect a full accounting. #Khashoggi #PressFreedom

https://t.co/vWE7uF0OWQ pic.twitter.com/ze4PkxrMPX — Christophe Deloire (@cdeloire) December 23, 2019

وصدرت أحكاما ابتدائية بإعدام 5 من المتهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

قال المتحدث باسم النيابة السعودية شلعان الشلعان، اليوم الإثنين "أصدرت النيابة أحكاما ابتدائية بحق 11 متهما في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي"، متابعا "أصدرت النيابة أحكاما بإعدام 5 من المتهمين".

وأضاف المتحدث "الأحكام الصادرة بحق المتهمين لا تعتبر قطعية، تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصًا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية في الرياض".

وأوضح المتحدث "التحقيقات تمت مع كافة المشتبه بتورطهم في القضية، من بينهم المستشار سعود القحطاني لكن لم تثبت عليه أية أدلة"، لافتا "تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه".

وأشار النائب العام السعودي إلى أن المحكمة قضت بسجن ثلاثة أشخاص آخرين لـ 24 عاما.

وأوضح أن "المحكمة ردت طلبات تتعلق بـ10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة ومن بينهم أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني".

كما أعلن أيضا، الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا، محمد العتيبي، بعد أن أثبت عدم وجوده داخل القنصلية أثناء الجريمة، مشيرا إلى أن تلك الأحكام في قضية خاشقجي غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.