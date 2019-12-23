حجم إنتاج شركة الإمارات العالمية للألومنيوم من مادة الألومينا يبلغ مليون طن

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، اليوم الاثنين، عن بلوغ الإنتاج في مصفاة الطويلة للألومينا في أبوظبي مليون طن، منذ بدء عمليات التشغيل في نيسان/ أبريل الماضي.

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فإنها تعد أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز؛ وبلغت تكلفة بناء مصفاة الطويلة للألومينا نحو 3.3 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تحقق مصفاة الطويلة للألومينا، ومع وصولها إلى حيز التشغيل الكامل، انتاجا يصل إلى نحو مليوني طن من الألومينا سنوياً، وهو ما يكفي لتلبية 40 بالمئة من احتياجات الشركة من الألومينا.

وتعمل مصفاة الألومينا على تحويل خام البوكسيت إلى مادة الألومينا، وهي المادة الأولية لمصاهر الألمنيوم.

وبدأت شركة "غينيا ألومينا" التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتصدير البوكسيت، في آب/أغسطس الماضي.

ويأتي مشروعا مصفاة الطويلة ومنجم البوكسيت في غينيا في إطار التوجه الاستراتيجي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، لتوسعة أعمالها ضمن سلسلة قيمة صناعة الألمنيوم، فضلاً عن ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي.

ويعد قطاع الألمنيوم، وخاصة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أحد أهم القطاعات الصناعية بالإمارات؛ بحيث يدعم نحو 60 ألف وظيفة في الدولة.