أنقرة: وزيرا الخارجية التركي والروسي يناقشان الوضع في إدلب السورية وليبيا

صرح مصدر في وزارة الخارجية التركية اليوم الإثنين أن وزيرا الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والروسي سيرغي لافروف ناقشا الوضع في إدلب شمالي سوريا وفي ليبيا خلال اتصال هاتفي

أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة سبوتنيك أن وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو ناقشا الوضع في إدلب السورية وليبيا عبر الهاتف.

وقال المصدر "اليوم ، أجرى وزيرنا المحترم محادثات هاتفية مع السيد لافروف. تمت مناقشة الوضع في إدلب وليبيا".

وتستمر الأزمة في ليبيا بين "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، والحكومة الانتقالية في طبرق، من جهة، وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، المتمركزة في طرابلس.

وذلك بالإضافة إلى إبرام تركيا وحكومة الوفاق الوطني في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني العسكري وتحديد الصلاحيات البحرية.