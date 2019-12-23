وزير الدفاع اللبناني عن استهداف سوريا عبر الأجواء اللبنانية: "اعتداء سافر"

علق وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، على الاعتداء، الذي تعرضت له سوريا، عبر الأجواء اللبنانية، أمس الأحد، الذي قامت خلاله طائرات إسرائيلية بإطلاق صواريخ على أهداف داخل سوريا.

ودعا بو صعب، المجتمع الدولي إلى التدخل لمنع هذه الاعتداءات على سيادة لبنان، وكتب على "تويتر": "اطلعت على تقرير الجيش اللبناني عن الخروقات الإسرائيلية العدوانية للأجواء اللبنانية، يوم أمس، التي استهدفت سوريا عبر الأجواء اللبنانية".

وأضاف: "هذا الاعتداء السافر هو مستنكر ومدان، وأدعو المجتمع الدولي للتدخل لمنع هذه الاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية وتقدير مدى خطورتها".

اطلعت على تقرير الجيش اللبناني عن الخروقات الاسرائيلية العدوانية للأجواء اللبنانية يوم امس والتي اسهدفت سوريا عبر الأجواء اللبنانية، ان هذا الاعتداء السافر هو مستنكر ومدان وادعو المجتمع الدولي للتدخل لمنع هذه الاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية و تقدير مدى خطورتها. — Elias Bou Saab (@EliasBouSaab) December 23, 2019

وذكرت وكالة "سانا" السورية، أمس الأحد، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة، وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـمراسل "سبوتنيك"، إن طائرات إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي المحتلة والأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي السورية، ودفاعاتنا الجوية تصدت لها.