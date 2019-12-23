أنصار الله: مقتل وإصابة أعداد من "مرتزقة الجيش السعودي" في الربوعة

قال مصدر عسكري تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، إن قواته كسرت زحفا لمن وصفهم بـ"مرتزقة الجيش السعودي" على مواقع الجيش واللجان في منطقة الربوعة.

وأضاف أن انكسار الزحف نتج عنه "مقتل وإصابة أعداد من مرتزقة الجيش السعودي" على حد قوله لقناة المسيرة.

#المسيرة_عاجل | مصدر عسكري للمسيرة: مصرع وإصابة أعداد من مرتزقة الجيش السعودي خلال كسر الزحف على مواقع الجيش واللجان في الربوعة — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) December 23, 2019

وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة 5 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

يسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة، أهمها العاصمة صنعاء.

وكان الجيش اليمني، قد أعلن في وقت سابق، مقتل القيادي الميداني في الحوثيين محمد القعود و4 من مرافقيه وإصابة اثنين آخرين باستهداف المدفعية آلية تابعة للجماعة في منطقة البحابح باتجاه الربيعي غرب مدينة تعز.