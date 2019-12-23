بوتين يستبدل الشاي بمشروب آخر

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، عن شرابه المفضل، الذي يغنيه عن الشاي .

وقال بوتين في اجتماع مع السكان لمناقشة أوضاع الزراعة والمناطق الريفية "تعلمون أنني لا أشرب الشاي... أشرب بشكل عام أعشاب منقوعة في الماء المغلي من ألطاي" (أعشاب تنمو في جمهورية ألطاي الروسية).

وفي وقت سابق كشف الرئيس الروسي خلال لقاء مع قناة "إن تي في" الروسية، أن الفطور الصباحي يعتبر من أهم الوجبات في نظامه الغذائي ويتكون من العصيدة، والجبنة المنزلية مع العسل، بالإضافة إلى بيض السمان وعصير الشوفان، وأحيانا يتناول الأرز والحنطة السوداء. وينهي وجبة الإفطار بكوكتيل من الشمندر وعصير الفجل.

ويتميز فلاديمير بوتين بلياقة بدنية عالية التي توازي لياقة أشهر الرياضيين، برغم انشغاله السياسي وأسفاره الدائمة.

وقبل عدة سنوات، كان أحد مطاعم عاصمة الثقافة الروسية بطرسبورغ يقدم لائحة طعام خاصة لزواره بعنوان "غداء فلاديمير بوتين" التي تتضمن الأطباق المفضلة للرئيس الروسي. وعادة ما كان يعرج الرئيس الروسي على هذا المكان ويطلب طبقا مكونا من مجموعة متنوعة من اللحوم التي تشمل لحوم البقر، السجق، إسكالوب، والكستليات محلية الصنع.