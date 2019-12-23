إسرائيل تسمح فقط لعشرات من مسيحيي غزة بالمشاركة في قداس عيد الميلاد

قررت إسرائيل السماح لبضع عشرات من المسيحيين في قطاع غزة بالدخول إلى القدس والضفة الغربية للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد، والمشاركة في قداس منتصف الليل في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

القدس – سبوتنيك. أفادت قناة "مكان"، الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بأن "مديرية الارتباط والتنسيق الإسرائيلية في حاجز ايرز (بيت حانون) اليوم، أصدرت 193 تصريحا لمسيحيين من غزة، تمكنهم من الدخول إلى إسرائيل ومناطق الضفة الغربية للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد".

وعبرت الكنيسة الأرثوذكسية في غزة عن استيائها لعدم استجابة السلطات الإسرائيلية لطلب 900 مسيحي للخروج من القطاع للمشاركة في الاحتفالات المقامة في أنحاء مختلفة من البلاد.

وتراجعت السلطات الإسرائيلية أمس عن قرار سابق بمنع كافة مسيحيي القطاع من الدخول الى القدس والضفة الغربية خلال فترة الأعياد، وأعلن منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن إصدار تصاريح لمسيحي قطاع غزة للدخول إلى القدس والضفة الغربية دون تقييد للعمر ووفق تقييم الحالة الأمنية.

وجاء في بيان للمنسق أبو ركن "نحيطكم علما أنه بعد استشارة كافة الجهات الأمنية، قرر منسق أعمال الحكومة في المناطق، الميجور جنرال كميل أبو ركن، توسيع الخطوات المدنية بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد لصالح السكان المسيحيين في قطاع غزة، في إطار هذه الخطوات، سيتم إصدار تصاريح الدخول إلى أورشليم القدس ويهودا والسامرة وفقا لتقييم الحالة الأمنية، دون تقييد العمر".