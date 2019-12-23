الانفجارات في مناطق المسلحين تواصل حصد الضحايا... ومقتل 5 سوريين شمالي الرقة

قٌتل خمسة مدنيين على الأقل، وأصيب 15 آخرون بجروح، إثر انفجار سيارة مفخخة اليوم الاثنين في ريف الرقة الشمالي في سوريا.

دمشق - سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "عربة مفخخة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة انفجرت بعد ظهر اليوم في الشارع الرئيس لبلدة سلوك بمنطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وجرح 15 آخرين ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

وأشارت الوكالة إلى أن "الانفجار أسفر لاحقا عن انهيار 3 منازل في محيطه".

وتسيطر قوات تركية على مدينة سلوك بريف الرقة منذ 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

واتهمت وزارة الدفاع التركية حزب "العمال الكردستاني" وقوات حماية الشعب الكردية بالوقوف وراء الانفجار، وقالت في بيان إن الانفجار أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

وتشهد المدن والمناطق التي تسيطر عليها الفصائل المتحالفة مع تركيا التي أطلقت عملية "نبع السلام" في سوريا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الكثير من التفجيرات بشكل متكرر يكاد يكون شبه يومي.