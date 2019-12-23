روسيا تبدأ بتصدير القمح إلى ليبيا في عام 2020 بحجم مليون طن سنويا

صرح رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، ليف دينغوف، اليوم الإثنين، أن تصدير القمح الروسي مباشرة إلى ليبيا بحجم 1 مليون طن سيبدأ العام المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وقال دينغوف لوكالة "سبوتنيك" إنه تم بالفعل التوقيع على مذكرة تفاهم بهذا الشأن.

وأردف، "شاركت أكبر ثلاث شركات روسية حكومية في هذه المحادثات. والعمل جار الآن مباشرة على تفاصيل العقد. وتم التنسيق على السعر وغيرها من المسائل الفنية. أعتقد أن العقد نفسه سيتم توقيعه قبل العام الجديد وستبدأ واردات القمح الروسي إلى ليبيا العام المقبل. فيما يتعلق حجم الواردات فهو 1 مليون طن، كما كانت عليه ".

ولفت دينغوف إلى أنه بعد التوقيع على العقد سيُعقد اجتماع على مستوى ممثلي وزاراتي الزراعة في البلدين، "رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي [فايز سراج] مهتم بالذات في صيغة "جي أند جي" [بين الحكومتين]، في إطار حكومي دولي".

ويذكر أن واردات القمح الروسي التي كانت تمر عبر تركيا بحجم نحو 1 مليون طن، الآن ستكون مباشرة.

ويشار إلى أن تقرير وزارة الزراعة الأميركية عن شهر أيار/ مايو الماضي، كشف أن روسيا في العام الزراعي 2019-2020 (ابتداءً من 1 تموز /يوليو عام 2019 إلى 30 حزيران/يونيو 2020) تحتفظ بالريادة العالمية في صادرات القمح، قد يصل المعروض من هذا المحصول من البلاد في الموسم الجديد إلى 36 مليون طن.

تتوقع وزارة الزراعة الروسية أن تصل صادرات الحبوب من روسيا في العام الزراعي الحالي إلى 42 مليون طن، بما في ذلك 37 مليون طن من القمح.