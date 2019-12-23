نائبة في البرلمان المصري تطلق النار بكثافة من شرفة منزلها... فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور لنائبة في البرلمان المصري وهي تطلق النار بكثافة من شرفة منزلها.

اعترفت النائبة نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، بأنها هي من تظهر في المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت عن الفيديو المتداول لها، إنه كان بمناسبة خطوبة ابنتها، وأنه "شيء طبيعي".

وأضافت النائبة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء أمس الأحد، "سلاحي مرخص ودي خطوبة بنتي، ماشية قانوني وتبع القانون، إحنا اللي بنشرع القانون يستحيل أمشي خطأ، أنا بمشي وفقا للقانون".

وأضافت النائبة، "ضرب النار ليست مشكلة وشيء طبيعي، أيام الإرهاب والثورة كان الأشخاص يقفون في منازلهم ويضربون النار لإحداث الاطمئنان والأمان".

وقالت النائبة: "هناك بعض الأشخاص بالدائرة أكدوا لي أنه تم رفع الحصانة عني ولا أعلم حتى الآن حقيقة هذه الأنباء".

وتحدثت النائبة بلهجة غاضبة وقالت لمقدم البرنامج "بتكلمني كبرلمانية ولا كمواطنة".

وعلق على مداخلة النائبة، المهندس صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، وقال في مداخلة هاتفية لنفس البرنامج: "لا أعلم طبيعة الواقعة، ولكن سمعت النائبة خلال المداخلة تسأل أنت بتكلمني كبرلمانية ولا كمواطنة، مفيش حاجة اسمها مواطن ومواطن بشرطة أي نائب هو مواطن".

وأضاف : "نحن كنواب انتخبنا من أجل خدمة المواطنين، يجب على النواب التريث في الكلام، والتحدث بحكمة وأن ينتهز الفرصة في توضيح وجهات النظر".