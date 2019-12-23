مسؤول أمريكي: المحاكمة السعودية "خطوة مهمة" لمحاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتبر أن الحكم الذي أصدرته السعودية بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي "خطوة مهمة" لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، "هذه خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة المروعة، ونشجع السعودية على مواصلة عملية قضائية تتسم بالنزاهة والشفافية".

وأصدرت السلطات السعودية ، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي ، لكنها قررت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار سابقا في الديوان الملكي.

وقالت النيابة العامة السعودية، في بيان ومؤتمر صحفي، إن التحقيقات أثبتت أن قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، لم يتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.

وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ولم يعثر على جثته حتى الآن.