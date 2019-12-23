دعما لقوتها الصاروخية... "أنصار الله" تخصص حسابين لتلقي التبرعات

خصصت جماعة أنصار الله (الحوثيين) حسابين في البنك المركزي اليمني لتلقي التبرعات دعما لقوتها الصاروخية، بحسب ما قاله ناطق باسم الجماعة.

القاهرة – سبوتنيك . وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، عبر حسابه على "فيسبوك" مساء اليوم الاثنين، "تم فتح حسابات بنكية لدعم القوة الصاروخية عبر البنك المركزي اليمني"، لافتًا إلى أن ذلك "جاء استجابة للمطالبات والتفاعل الشعبي من قبل المواطنين".

وضمّن العميد سريع، منشوره برقمي حسابين في البنك المركزي اليمني، أحداهما بالريال اليمني والآخر بالدولار الأمريكي.

ميدانيا تجددت المواجهات، مساء يوم الأحد، بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله"، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "مواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الحوثيين التسلل باتجاه مواقع الدمنية وعنصوة في جبهة الدفاع الجوي غرب مدينة تعز".

وأكد "إحباط محاولة الحوثيين التسلل وإجبارهم على التراجع والفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم".

وكان الجيش اليمني، قد أعلن في وقت سابق، مقتل القيادي الميداني في الحوثيين محمد القعود و4 من مرافقيه وإصابة اثنين آخرين باستهداف المدفعية آلية تابعة للجماعة في منطقة البحابح باتجاه الربيعي غرب مدينة تعز.