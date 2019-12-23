مقتل وإصابة 6 من مسلحي "الحوثيين" بهجوم للجيش اليمني في الضالع

سقط 6 مسلحين من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بين قتيل ومصاب بهجوم شنته قوة من الجيش اليمني على موقع للحوثيين في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن.

القاهرة– سبوتنيك. وقال الجيش اليمني، على موقعه "26 سبتمبر" مساء اليوم الاثنين، إن "القوات شنت هجوماً على مواقع تمركز الحوثيين في منطقة سيلة رهادة شرق مديرية الحشاء (غرب الضالع)"، مؤكدًا مقتل وإصابة 6 من عناصر الحوثيين.

في سياق متصل، "نفذ الحوثيون محاولة تسلل باتجاه مناطق الحرة والساحلة والمشاريع شمال غربي الضالع".

ووفقاً للجيش، "أحبطت القوات تسلل الحوثيين، وأجبرتهم على الفرار باتجاه حبيل السماعي غرب مدينة الفاخر، بعد تكبيدهم خسائر في العدد والعدة".

كان الجيش اليمني أعلن، السبت الماضي، السيطرة على منطقة حبيل يحيى في جبهة بتار شرق مديرية الحشاء غرب الضالع، عقب هجوم على مواقع الحوثيين أوقع 14 قتيلاً وعدداً من الجرحى في صفوف الجماعة، علاوة على تدمير عربتين تابعتين لهم.