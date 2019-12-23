الجيش السوري يطوق النقطة التركية شرق إدلب بمن فيها من جنود ومسلحين قوقاز

طوق الجيش السوري نقطة المراقبة التركية الثامنة في محافظة إدلب من جميع الجهات بمن فيها من جنود أتراك ومن إرهابيين من تنظيمي جبهة النصرة و"أجناد القوقاز" التجؤوا إليها هربا قوات الجيش المتقدمة.

وأفاد مراسل سبوتنيك في ريف إدلب بأن وحدات من الجيش السوري سيطرت قبل قليل على بلدتي الصرمان وأبو مكة بريف معرة النعمان الشرقي.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني قوله إن عملية السيطرة على البلدتين اكتملت بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي أجناد القوقاز في المنطقة، لافتاً إلى أن نقطة المراقبة التركية الثامنة الواقعة بمنطقة الصرمان باتت مطوقة من جميع الاتجاهات بمن فيها من جنود أتراك وإرهابيين أجانب من تنظيم "أجناد القوقاز" التجؤوا إليها هربا قوات الجيش المتقدمة.

وكانت وحدات من الجيش السوري سيطرت في وقت سابق من مساء اليوم الإثنين بالكامل على بلدة جرجناز الإستراتيجية التي تعد "بوابة" مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي أجناد القوقاز وهيئة تحرير الشام.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني قوله أن تمهيداً نارياً كثيفاً سبق عملية السيطرة على بلدة جرجناز الإستراتيجية التي تعد من أكبر معاقل أجناد القوقاز جنوب شرقي ادلب، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري مع مسلحي هيئة تحرير الشام واجناد القوقاز أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 50 مسلحا وتدمير عدة آليات لهم.

وبدأ الجيش السوري في التاسع عشر من الشهر الجاري عملية عسكرية واسعة انطلقت من جنوب شرق إدلب وتمكن من تحرير العديد من القرى والبلدات من سيطرة التنظيمات الإرهابية، مقتربا من استعادة مدينتي معرة النعمان وسراقب الإستراتيجيتين وفتح الطريقين الحيويين (اللاذقية – حلب) و(حماة- حلب) والذي تعني اعادة فتحهما السيطرة عملياً على محافظة إدلب بالكامل.