طائرتان مسيرتان تهاجمان قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، عن تدمير طائرتين مسيرتين، بعد ما حاول المقاتلون يوم الأحد استخدامهما لمهاجمة قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

موسكو - سبوتنيك. وقال بورينكوف للصحفيين، اليوم الاثنين "22 ديسمبر 2019، عند حلول الليل، حاول مسلحون من الجماعات المسلحة مهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية باستخدام مركبات جوية مسيرة".

وأضاف رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا "في تمام الساعة 23.02، اكتشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت طائرتين كانتا متجهتين إلى القاعدة الجوية من الجنوب الشرقي"، مضيفا أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية، وأن القاعدة الجوية تعمل كما هو مخطط لها.

من الجدير بالذكر، أن الإرهابيين في سوريا، يحاولون بشكل منتظم قصف قاعدة حميميم الروسية بالطائرات المسيرة، وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الـ 3 أيلول/ سبتمبر الجاري، تدمير طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة حميميم في سوريا، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية.