المسماري: مصر هي السند الحقيقي للشعب الليبي

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الجيش الليبي يحاول دائمًا السعي نحو تحقيق الاستقرار والأمان للمواطن البسيط.

وأضاف المسماري في لقاء تلفزيوني مع فضائية "أكسترا نيوز" المصرية، أن الجيش الوطني الليبي "لن يسمح بأي تدخل أجنبي لنصرة الميليشيات الإرهابية".

تشاهدون الآن على إكسترا نيوز..لقاء خاص مع اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي بأسم الجيش الوطني الليبي #eXtranews #الحقيقة pic.twitter.com/1DmWZ70LVi — eXtra news (@Extranewstv) December 23, 2019

​ولفت إلى أن "تركيا تدعم الميليشيات الإرهابية في بنغازي بأسلحة ومتفجرات".

وأشار إلى أن "قطر أولى الدول التي دعمت الإرهاب في ليبيا".

وقال المسماري إن "ميليشيات (فايز) السراج تدير سوقًا للنخاسة في غرب ليبيا".

الحقيقة | المسماري: مصر السند الحقيقي للشعب الليبي منذ مئات السنين#eXtranews — eXtra news (@Extranewstv) December 23, 2019

​وأكد على أن "مجموعات إرهابية ممولة من السراج حاولت مهاجمة حقل الفيل النفطي"

وشدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي على أن "الإعلام عليه دور كبير لتوعية المواطن بحقيقة ما يحدث في ليبي".

#الحقيقة | المسماري: الجيش الليبي يحاول دائمًا السعي نحو تحقيق الاستقرار والأمان للمواطن البسيط #eXtranews — eXtra news (@Extranewstv) December 23, 2019

​ولفت المسماري إلى أن "تركيا تحاول إحياء الدولة العثمانية القديمة ولكن بعباءة مهترئة".

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي على أن مصر السند الحقيقي للشعب الليبي منذ مئات السنين، لافتا إلى أن الجيش الليبي تأسس عام 1942 في منطقة أبو رواش بمصر.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.