جدير بالاحترام والتقدير... السيسي ينعى قايد صالح

نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس أركان الجيش الجزائري الراحل أحمد قايد صالح، الذي غيبه الموت عن عمر ناهز الثمانين عاما إثر سكتة قلبية.

وكتب الرئيس المصري على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة للجزائر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا في وفاة المغفور له الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ".

وأضاف السيسي: "هو شخصية جديرة بالاحترام والتقدير، لما بذله من جهد وعطاء لتحقيق الاستقرار في الجزائر الشقيقة، ولدوره المثمر في إخراج الانتخابات الرئاسية في تجربة ديمقراطية رائعة".

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، في بيان اليوم الاثنين، "انتقل إلى رحمة الله نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم".

وأوضحت أن الوفاة حدثت "إثر سكتة قلبية ألمت به في بيته عن عمر ناهز 80 عامًا".

ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الفريق صالح، مثمنًا دوره خلال الفترة التي تلت الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير/شباط الماضي.

وأعلن الرئيس تبون حدادا وطنيا على رحيل الفريق صالح لمدة ثلاثة أيام في عموم البلاد، وسبعة أيام في المؤسسات العسكرية.

وذكرت قناة النهار الجزائرية أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرر تعيين قائد القوات البرية اللواء سعيد شنقريحة قائدًا لأركان الجيش الشعبي الوطني بالإنابة".

الراحل أحمد قايد صالح: "نتمناو نكونوا في حسن ظن البلاد.. والشيء لي عملناه لله وفي سبيل الله" pic.twitter.com/0fjzmlhKPW — EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) December 23, 2019

والفريق أحمد قايد صالح، الذي وافته المنية بعد أحد عشر يومًا فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي أسفرت عن فوز تبون، عسكري محترف قضى أكثر من 60 عامًا في صفوف القوات المسلحة الجزائرية وخدم في مناطق عسكرية عديدة في البلاد، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء عام 1993، ثم قائدا للقوات البرية في العام التالي، ثم رئيسا لأركان الجيش عام 2006 مع ترقيته إلى رتبة الفريق.

وفي الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2013 تم تعيين الفريق صالح منصب نائب وزير الدفاع الوطني إلى جانب رئاسة أركان الجيش.