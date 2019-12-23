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22:51 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    توجيه عاجل من السيسي للفريق كامل الوزير

    © REUTERS / INQUAM PHOTOS
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    وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تحديث منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية

    وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اجتمع اليوم الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

    وأشار راضي في تصريح نشره على حسابه في "فيسبوك" إلى أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، فضلاً عن المشروع القومي للطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

    وقال راضي إن الرئيس وجه بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تحديث منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية، خاصةً في ضوء تأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، ولارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وذلك باعتباره مكوناً جوهرياً للنهوض بالبنية الأساسية.

    ولفت راضي إلى أن الرئيس وجه كذلك "بسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات والجرارات الجديدة لتحقيق التحديث المنشود في منظومة مرفق السكك الحديدية".

    مصر
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    وأوضح راضي أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي والتعاقدي بالنسبة لتطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من جرارات وعربات جديدة، وتجديد وصيانة السكك الحديدية، ورفع كفاءة الورش التابعة لهيئة السكة الحديد، وتطوير محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

    وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن "الرئيس وجه بإنشاء محطة مركزية متكاملة الخدمات لسكك حديد للوجه القبلي بمنطقة بشتيل، وكذلك تنفيذ مشروع مترو أبو قير وترام الرمل لخدمة أهالي محافظة الإسكندرية".

    وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير النقل استعرض تطورات العمل في مشروعات شبكة الطرق والكباري الجديدة بمختلف المحافظات، سواء بمد محاور جديدة أور رفع كفاءة المحاور القائمة بالفعل وفقاً لأعلى المعايير الفنية، بما في ذلك المشروع المتكامل لصيانة وتوسيع الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى بطول 100 كم، خاصةً الوصلات المزدحمة به والتركيز على التقاطعات العرضية مع المحاور الأخرى، وكذلك تحديث وتطوير كافة مشتملاته المرورية من الكباري والأنفاق وشبكات الإنارة واللوحات الإرشادية ومناطق الخدمات والنظافة ومواقف المواصلات العامة على امتداد الطريق.

    وعرض وزير النقل، بحسب راضي، جهود رفع كفاءة الطريق الساحلي من سيدي عبد الرحمن إلى السلوم، ومنطقة مريوط والنطاق الجغرافي المحيط بها، بالإضافة إلى تطوير الطرق الرئيسية المؤدية من محافظتي المنوفية والدقهلية إلى القاهرة، وكذا بعض مشروعات الوزارة في نطاق مدينة المنصورة.

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