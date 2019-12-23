السعودية... قرار جديد بشأن الزواج

أصدرت وزارة العدل السعودية، توجيها للمحاكم و"مأذوني الأنكحة" (المأذون)، يقضي بعدم إجراء عقود زواج لمن هم دون سن الـ 18 عاما.

وقالت إن القرار جاء بعدما رصدت حالات مخالفة للقانون، الذي يشترط أن تتم تلك العقود عن طريق محكمة مختصة وشروط إضافية، بحسب "قناة السعودية".

#أخبار_السعودية | وزير العدل: منع المأذونين من إجراء عقود الزواج لمن يقل عمره أو عمرها عن 18 عامًا. pic.twitter.com/7kmb9309ZA — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) December 23, 2019

وقالت الوزارة إن إنها تلقت استفسارات عن عقود زواج تم إجراؤها لمن هم أقل من 18 عاما، مشيرة إلى أن التعميم الجديد يضاف لقرارات سابقة، وإجراءات وزارية تريد السعودية من خلالها ضبط حالات الزواج لمن هم دون سن 18 عاما.

ويهدف القرار إلى منع مخالفات لبعض مأذوني الأنكحة، الذين يبلغ عددهم في المملكة نحو 6500 مأذون، حيث يتم سحب التراخيص ممن لا يلتزمون بكل شروط عقد الزواج وتوجيهات وزارة العدل.