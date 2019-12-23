إسرائيل تعلن توسيع منطقة الصيد في قطاع غزة

قررت إسرائيل منطقة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلًا بحريًا من صباح غدا الثلاثاء، حسبما أعلنت الهيئة الإسرائيلية المسؤولة عن العمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوجات) مساء الاثنين.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أكدت نقابة الصيادين الفلسطينيين في غزة التمديد يوم الثلاثاء الساعة 8:00 صباحًا (6:00 بتوقيت غرينتش) للمنطقة البحرية على بعد 15 ميلًا من الشاطئ.

وكان كوجات قد أعلنت في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري عن تقليص مساحة الصيد قبالة ساحل قطاع غزة إلى "10 أميال بحرية حتى إشعار آخر" بعد إطلاق صاروخ ليلة الأربعاء إلى الخميس على إسرائيل من قطاع غزة.

وتسيطر حماس على غزة منذ عام 2007، وتحمِّل إسرائيل الحركة الإسلامية المسؤولية عن جميع إطلاق الصواريخ من الجيب، حيث تستهدف الدولة العبرية أيضًا الحركات الفلسطينية المسلحة الأخرى.

ومنذ عام 2008، شنت إسرائيل ثلاث حروب ضد حماس والجماعات المسلحة المتحالفة معها في غزة، وهي جيب يضم مليوني فلسطيني ابتلاهم الصراع والفقر والحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عقد.