الجيش اليمني يعلن إلحاق خسائر بـ"أنصار الله" غرب تعز

دارت مواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يوم الاثنين، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة، 23 ديسمبر - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لمحور تعز في الجيش اليمني، عبر صفحته الرسمية في "فيس بوك"، إن "الحوثيين شنوا هجوما على محيط جبل هان ومنطقة الصياحي غرب مدينة تعز".

وأكد "صد قوات الجيش الوطني، الهجوم وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة خلال المواجهات".

وتأتي المواجهات عقب إعلان الجيش اليمني، أمس الأحد، مقتل وإصابة عناصر من الحوثيين، خلال إحباط قواته محاولة تسلل للجماعة باتجاه مواقع الدمنية وعنصوة في جبهة الدفاع الجوي غرب مدينة تعز.