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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018

    الملك سلمان وولي عهده يعزيان الرئيس الجزائري في وفاة رئيس أركان الجيش

    © REUTERS / HANDOUT
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    بعث الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، يوم الإثنين، برقيتي تعزية الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في وفاة أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري.

    وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة معالي الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

    رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح
    © AFP 2019 / FAROUK BATICHE
    تعيين اللواء السعيد شنقريحة قائدا لأركان الجيش الجزائري خلفا للراحل قايد صالح

    كما عبر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان عن بالغ تعازيه قائلا: "تلقيت نبأ وفاة معالي الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

      وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، في بيان يوم الاثنين، "انتقل إلى رحمة الله نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم".

    وأوضحت أن الوفاة حدثت "إثر سكتة قلبية ألمت به في بيته عن عمر ناهز 80 عامًا".

    ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الفريق صالح، مثمنا دوره خلال الفترة التي تلت الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير/شباط الماضي.

    وأعلن الرئيس تبون حدادا وطنيا على رحيل الفريق صالح لمدة ثلاثة أيام في عموم البلاد، وسبعة أيام في المؤسسات العسكرية.

    ومن المتوقع تنظيم جنازة رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح اليوم الثلاثاء.

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    الكلمات الدلالية:
    ولي العهد السعودي, الملك سلمان, أحمد قايد صالح
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