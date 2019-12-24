عقب نفوق 7... أمريكا توقف إرسال كلاب مدربة إلى مصر والأردن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أوقفت إرسال كلاب متخصصة في كشف المتفجرات إلى الأردن ومصر عقب وفاة 7 كلاب.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، كشف مكتب المفتش العام للوزارة وفاة اثنين من الكلاب التي أرسلت إلى الأردن، الذي يستقبل أكبر عدد منها، ليبلغ العدد الإجمالي للكلاب النافقة سبعة.

ويوجد نحو 135 كلبا في برنامج المساعدة في مكافحة الإرهاب ، الذي يقدم المعونة لثمانية بلدان في شؤون أمن الحدود والطيران.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية للصحفيين، إن الكلاب العاملة بالفعل في الأردن ومصر ستظل هناك بينما ستطالب السلطات الأمريكية بإجراءات لتحسين ظروف معيشتها وسبل معاملتها.

واكتشف المفتش العام نفوق كلبين آخرين، أرسلا إلى الأردن، أحدهما بضربة شمس والآخر نتيجة تسمم بمبيد حشري.

وأضاف التقرير، أن ثلاثة من الكلاب العشرة التي أرسلت إلى مصر ضمن البرنامج نفقت أيضا، أحدها بسرطان رئة والثاني بتمزق في المرارة والثالث بضربة شمس.

وجاء في تقرير، أن طبيبا بيطريا أبلغ مكتب المفتش العام أن "الإصابات بضربات الشمس هي نتيجة إهمال وعناية غير ملائمة وليست أمرا عارضا".

واكتشف المفتش العام، أن الكلاب أرسلت إلى الشركاء الأجانب دون توقيع اتفاقيات تلخص معايير الرعاية بها، فضلا عن عدم وجود متابعة مناسبة لصحتها.