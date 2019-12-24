حكومة الوفاق تصدر قرارا بشأن يوم الاستقلال

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية قرارا جديدا، يوم أمس الاثنين.

وقرر المجلس أن تكون عطلة عيد الاستقلال اليوم الثلاثاء، حسب صحيفة الوسط الليبية.

وحسب القرار، يستثنى من العطلة "الموظفون في المرافق ذات الخدمات الإنسانية، مع حفظ حقهم في الحصول على مقابل لهذا اليوم".

وذكرى عيد الاستقلال توافق 24 ديسمبر من عام 1951، وهو تاريخ إعلان الملك إدريس السنوسي استقلال ليبيا طبقا لقرار من الأمم المتحدة، صدر في 21 نوفمبر 1949.